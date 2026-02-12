Córdoba le pidió fondos a la Nación para sostener el transporte interurbano

El gobierno de Martín Llaryora solicitó fondos a la Nación para garantizar el sostenimiento del transporte interurbano y el Boleto Educativo, en el marco de las gestiones para la reactivación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior. El pedido fue formalizado por el secretario de Transporte, Cristian Sansalone, mediante una nota enviada al secretario nacional de Transporte, Fernando Herrmann.

Los envíos se habían interrumpido de manera abrupta, generando un fuerte impacto en la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, frente a la suspensión de los aportes nacionales y al deterioro de la ecuación económica de las empresas, la Provincia incrementó el esfuerzo: primero cubrió el 75% del boleto y, desde noviembre de 2024, asumió el 100% del costo del pasaje, medida que luego fue prorrogada en dos oportunidades.

En la solicitud, se detalla que el 88,95% de los beneficiarios del BEC son estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario y que más de 300 municipios y comunas están alcanzados por la modalidad rural del boleto. Asimisimo, el programa beneficia a más de 16.000 estudiantes rurales y abarca 2.054 establecimientos educativos y todo el financiamiento está siendo sostenido exclusivamente con fondos provinciales.

Córdoba precisó que el fondo fue creado para equilibrar las asimetrías entre el AMBA y el interior del país.

En el documento, la Provincia advierte que la interrupción de las transferencias afecta de manera directa a políticas educativas esenciales, como el Boleto Educativo Cordobés (BEC), un beneficio que alcanza a más de 300.000 estudiantes, docentes y personal educativo, y que representa un 25% del total de estudiantes de Córdoba y que la Provincia sostiene el 100% desde 2024.