Huerta Grande: preparan el operativo de seguridad de los carnavales

Huerta Grande. Con motivo de la preparación y organización de los Carnavales 2026, se llevó a cabo en Huerta Grande una reunión de trabajo junto a las fuerzas de seguridad para coordinar acciones y garantizar el normal desarrollo de los eventos. Estuvieron presentes el coordinador de Guardia Local y Prevención Vecinal, Sebastián Flores; el intendente, Germán Corazza; el subcomisario, Gustavo Herrera; y la sargento ayudante, Soledad Rearte.

Durante el encuentro, además de la planificación de los carnavales, se trataron otros temas vinculados a la seguridad de la localidad, haciendo hincapié en la prevención y el trabajo articulado para brindar mayor tranquilidad a vecinos y visitantes.