Bomberos escoltaron el tradicional descenso de la Virgen en Cerro Colorado

Cerro Colorado. En una noche colmada de emoción y fervor religioso, miembros de la Dirección de Bomberos acompañaron y resguardaron anoche el tradicional descenso de la Virgen de Guadalupe en la comuna de Cerro Colorado.

La ceremonia, que cada año convoca a numerosos fieles, incluyó también la emotiva procesión de antorchas que iluminó el camino desde la cima del cerro hasta la iglesia local. Peregrinos de distintas localidades participaron del recorrido, descendiendo junto a la imagen de la Virgen en una manifestación de fe profundamente arraigada en la comunidad.

Durante toda la jornada, el personal de Bomberos permaneció atento a cada detalle del operativo preventivo, brindando acompañamiento y garantizando la seguridad de los asistentes a lo largo del trayecto.

La tradicional celebración volvió a desarrollarse en un clima de recogimiento y devoción, reafirmando su valor espiritual y cultural para los vecinos de Cerro Colorado.