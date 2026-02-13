Circo y música animarán esta noche el centro de Tanti
Tanti. Este viernes, la localidad de Tanti vivirá una noche especial en el corazón del pueblo, con una propuesta pensada para disfrutar en familia, con amigos y al aire libre. La iniciativa combina arte, cultura y música en distintos espacios del centro, convocando a vecinos y visitantes.
A partir de las 20, el Paseo de Artesanos será escenario de la presentación de Chicha Libre Circo, un espectáculo que deslumbra a grandes y chicos con destrezas, humor y una puesta en escena cargada de color.
Más tarde, desde las 21, la actividad se trasladará a la Plaza 25 de Mayo, donde se desarrollará la Noche Serrana. Allí, los músicos Luis Agüero y Mar Toscano ofrecerán un repertorio que pone en valor las raíces y el sonido característico de la región, generando un clima ideal para cantar y compartir al ritmo del verano serrano.
Además de los espectáculos, el público podrá recorrer los puestos del paseo, acompañar a los artesanos locales y disfrutar del movimiento que llenó de vida cada rincón del centro.
La propuesta forma parte del ciclo “Verano en Movimiento”, una iniciativa que busca fortalecer el encuentro, promover la cultura y consolidar espacios de participación comunitaria. Una vez más, Tanti se convertirá en escenario de una noche que reafirma el espíritu de comunidad y celebración que caracteriza a la temporada estival.