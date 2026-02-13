Comenzó la construcción de la Universidad en Villa El Libertador

Comenzó la construcción de la Sede Regional Zona Sur Capital de la Universidad Provincial de Córdoba en Villa El Libertador, un proyecto que busca ampliar el acceso a la educación superior pública en el sudeste de la ciudad.

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini encabezaron el inicio de la obra, que implicará una inversión provincial de 5.382 millones de pesos y alcanzará de manera directa a más de 113 mil vecinos de 22 barrios bajo la jurisdicción del CPC Villa El Libertador.

“Estamos llevando adelante el plan de federalización universitaria más grande de la historia de Córdoba”, afirmó Llaryora. Según detalló, la nueva sede permitirá que más de 2.500 jóvenes que hoy cursan en la zona puedan continuar sus estudios y abrirá la posibilidad a más de 11 mil potenciales estudiantes.

La universidad se construirá en un lote de 1.650 metros cuadrados cedido por la Municipalidad, colindante al CPC, y contará con un edificio de tres niveles y una superficie cubierta total de 2.132,75 m². Tendrá siete aulas híbridas, aulas taller, biblioteca, laboratorio y gabinete informático, sala de profesores, áreas administrativas, cantina, lactario y centro de estudiantes, entre otros espacios.

Un relevamiento territorial indicó que el 40 por ciento de los jóvenes consultados consideró “muy probable” inscribirse en una carrera si la propuesta resulta de su interés, lo que proyecta una matrícula cercana a 4.000 estudiantes en el corto plazo.

Actualmente, en la denominada “zona núcleo” del sudeste capitalino sólo existe presencia territorial de una institución privada, mientras que el resto de las universidades no cuentan con sede propia en el sector.

Daniel Passerini sostuvo que la obra representa “igualdad de oportunidades para todos”, mientras que la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, aseguró que la nueva sede ampliará las oportunidades educativas y consolidará la presencia territorial de la institución.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Regionalización de la Universidad Provincial de Córdoba, orientado a extender la oferta académica en distintos puntos del territorio y facilitar el acceso a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la ciudad.