Córdoba estrecha lazos con Francia en la Legislatura

La Legislatura de Córdoba recibió al cónsul general de Francia, Jean-Christophe Fleury, en un encuentro orientado a consolidar una agenda concreta de cooperación bilateral.

Durante la reunión se abordaron ejes vinculados a la producción, la educación, la cultura, el turismo y el desarrollo sostenible, con el objetivo de fortalecer el intercambio institucional entre Francia y la provincia.

Desde el cuerpo legislativo destacaron la importancia de proyectar a Córdoba en el escenario internacional, potenciando su capacidad productiva y su identidad cultural a través de vínculos estratégicos con otros países.

El encuentro forma parte de una serie de acciones destinadas a profundizar relaciones internacionales y posicionar a la provincia en procesos de integración global.