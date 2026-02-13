Córdoba hizo su primera intervención urológica con láser

Un equipo médico del Hospital Tránsito Cáceres de Allende concretó por primera vez en una institución pública de la provincia una ureteroscopia flexible con láser Holmium, una técnica de alta complejidad utilizada para el tratamiento de cálculos renales.

El procedimiento, también denominado ureterorrenoscopia flexible, permite abordar la litiasis renal de manera mínimamente invasiva. Se trata de una intervención ambulatoria que favorece una recuperación más rápida y disminuye el riesgo de complicaciones postoperatorias.

Matías Guevara, jefe del Servicio de Urología, explicó que el hospital ya contaba con energía neumática para tratar cálculos, pero la incorporación del láser amplía las posibilidades terapéuticas. “Contar con la láser para cálculos de vejiga, de riñón y del uréter superior es una muy buena ventaja para darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes de las instituciones públicas”, señaló.

La litiasis renal consiste en la formación de depósitos sólidos de sales minerales en los riñones o en las vías urinarias. Suele provocar dolor intenso, presencia de sangre en la orina, náuseas o vómitos.

La técnica emplea un ureteroscopio flexible, un instrumento delgado y articulado capaz de recorrer todo el tracto urinario. A través de este dispositivo, el láser pulveriza los cálculos en fragmentos pequeños que luego pueden ser expulsados con mayor facilidad, reduciendo infecciones y sangrados.

Lucas Lorenzatti, jefe del Departamento de Endourología, destacó que se trata de una cirugía ambulatoria: “Operamos al paciente por la mañana y por la tarde puede regresar a su casa, con menos complicaciones y una recuperación más rápida para retomar sus tareas habituales”.

Por su parte, Marcelo Barbero, director del Hospital Tránsito, subrayó que este tipo de casos antes eran derivados al sector privado. “Hoy tenemos la suerte de contar con estos equipos. Es un orgullo para el Hospital”, afirmó.

Además del tratamiento de cálculos renales, el láser Holmium también puede utilizarse en cirugías de próstata, en el abordaje de patologías tumorales y en estenosis de la vía urinaria, ampliando la capacidad resolutiva del sistema público provincial.