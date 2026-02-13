Cosquín Rock tendrá puestos de hidratación gratuitos

La Agencia Córdoba Joven instalará cuatro puestos de hidratación en el predio del Cosquín Rock que se desarrollará este sábado y domingo en el Aeródromo de Santa María de Punilla. El operativo estará orientado a garantizar el acceso gratuito a agua potable para el público que asista a la 26° edición del festival.

El servicio estará a cargo de un centenar de voluntarios pertenecientes a distintas organizaciones sociales y se integrará a la red de 14 puestos sanitarios previstos para ambas jornadas. Los puntos de hidratación estarán distribuidos en sectores estratégicos del predio con el objetivo de acompañar la circulación de asistentes y prevenir golpes de calor o descompensaciones.

Desde el organismo provincial indicaron que la iniciativa forma parte de las acciones de salud y bienestar impulsadas durante eventos masivos. Participarán jóvenes de las organizaciones Cecopar y SALUDARTE, quienes brindarán asistencia directa al público.

El Cosquín Rock reunirá a más de un centenar de artistas y volverá a concentrar a miles de personas en el Valle de Punilla, con impacto directo en la actividad turística, comercial y de servicios de la región.