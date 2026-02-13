La Falda: las comparsas llenarán de ritmo y color la Avenida Edén

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir una noche vibrante con la celebración del Carnaval 2026, que tendrá como uno de sus momentos centrales el esperado Desfile de Comparsas, previsto para esta noche a partir de las 20 horas sobre la tradicional Avenida Edén.

El evento reunirá a destacadas agrupaciones que aportarán música, danza y despliegue escénico en un espectáculo pensado para toda la familia. Entre las comparsas confirmadas participarán: Luciérnagas – Asociación y Cooperativa Inclusiva, Yatopadotá Comparsa Amaru y Comparsa San Jorge, colectivos que combinan trabajo artístico, identidad cultural y participación comunitaria.

Cada agrupación ofrecerá un despliegue de coreografías, vestuarios y percusión, reflejando la esencia festiva del carnaval, una de las celebraciones populares más representativas de la región. La presencia de organizaciones inclusivas y espacios culturales refuerza el carácter integrador del evento, promoviendo la participación y el encuentro social a través del arte.

La actividad forma parte de la programación de Verano La Falda 2026, impulsada por el municipio, que busca ofrecer propuestas recreativas y culturales tanto para vecinos como para turistas que eligen el Valle de Punilla durante la temporada estival.

Con entrada libre y un escenario natural que invita al disfrute, el desfile promete transformar el centro de la ciudad en una verdadera fiesta popular, donde la música, el baile y la tradición carnavalera serán protagonistas de una noche destinada a celebrar la alegría colectiva.