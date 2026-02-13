La Feria de la Pulga Loca llega a Huerta Grande

Huerta Grande. La localidad de Huerta Grande se prepara para vivir un fin de semana cargado de color, intercambio y espíritu emprendedor con una nueva edición de la tradicional Feria de la Pulga Loca, un espacio que reúne a artesanos, feriantes y productores de la región en un entorno pensado para toda la familia.

El evento se desarrollará sábado, domingo y lunes, de 10 a 20 horas, en la intersección de Avenida San Martín y Arruabarrena, consolidándose como una propuesta que combina paseo, cultura y oportunidades para descubrir objetos únicos.

La feria se ha convertido en un punto de referencia dentro del calendario cultural y comercial de la localidad, donde conviven puestos de artesanías, productos regionales, artículos de diseño, reutilización creativa y propuestas que reflejan la identidad serrana. Cada edición invita a vecinos y visitantes a recorrer los stands, dialogar con los emprendedores y apoyar el desarrollo de la economía social.

Impulsada con el acompañamiento de la Municipalidad de Huerta Grande, la Feria de la Pulga Loca busca fortalecer los espacios de comercialización para productores independientes, al mismo tiempo que genera un ámbito de recreación y paseo accesible para toda la comunidad.

De esta manera, Huerta Grande continúa promoviendo actividades que integran cultura, producción local y turismo, ofreciendo alternativas que ponen en valor el trabajo artesanal y el encuentro entre vecinos y turistas en un ambiente distendido y familiar.

