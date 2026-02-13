Leones, Villa Elisa y Monte Buey quedarán unidas por asfalto

El gobernador Martín Llaryora anunció la pavimentación de caminos rurales estratégicos que unirán Leones, Villa Elisa y Monte Buey, junto con una inversión de 1.500 millones de pesos para ampliar la red de gas natural y conectar al Parque Industrial de Leones.

El anuncio se realizó durante su visita a la Fiesta Nacional del Trigo, donde encabezó el cierre de las Jornadas Trigueras Nacionales, el principal espacio de debate técnico y político de la cadena cerealera argentina.

La obra vial contempla tres tramos que abarcan unos 25 kilómetros: el que une Leones con Villa Elisa y el que conecta la Ruta 6 – Saladillo con Villa Elisa hasta Monte Buey. Según explicó el mandatario, el proyecto ya fue enviado a diseño en coordinación con el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA).

“Si unimos Villa Elisa con Saladillo y conectamos con la Ruta 6, logramos esa unión histórica que el sector reclama hace muchísimo tiempo”, sostuvo Llaryora.

En paralelo, el gobernador confirmó una inversión de 1.500 millones de pesos para ampliar la red de gas natural que permitirá abastecer al parque industrial local. “Para industrializar la materia prima en nuestros pueblos, el Estado debe dar una mano. Nadie puede transformar su producción donde no hay energía”, afirmó.

Durante la jornada también se entregaron aportes del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias a más de 230 productores.

Llaryora destacó que Córdoba se consolida como la tercera productora de trigo del país, con una participación que oscila entre el 18% y el 20% del total nacional, lo que representa más de mil millones de dólares en ingresos para la provincia.