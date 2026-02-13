Llega a Valle Hermoso "La máquina de contar cuentos"

Valle Hermoso. La próxima semana llegará a Valle Hermoso "La máquina de contar cuentos".

"Los invitamos a disfrutar de este hermoso espectáculo de cuento teatro, una propuesta para toda la familia", dijeron desde la organización, quienes agregaron: "Una máquina que tiene todas las historias, con Ana Elizondo y Axel Rota Elizondo y la dirección de Caro Contino".

El evento que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de febrero, tiene el acompañamiento de la Dirección de Cultura y Educación municipal.

La cita es desde las 20 horas en el ex hotel Buenos Aires (Remedios de Escalada 299). Entrada general: $10.000. Promo 2 x $15.000.

Una noche para dejar volar la imaginación y compartir historias inolvidables.



