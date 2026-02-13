Realizarán un Encuentro Therian en Alta Gracia

Alta Gracia. El próximo 14 de febrero a las 18 horas, el Sierras Hotel será escenario de la denominada “Juntada Therian”, un encuentro que busca, se gún sus organizadores, "reunir a personas que se identifican con la cultura therian y promover un espacio de convivencia, respeto e intercambio".

Bajo el lema “Celebrando lo que nos une: el amor por la libertad de ser quienes somos”, la propuesta invita a compartir "una jornada orientada a la expresión identitaria y al fortalecimiento de vínculos dentro de esta comunidad". El evento se presenta como "una instancia abierta donde sus participantes podrán encontrarse en un entorno natural y relajado, acorde al espíritu del movimiento".

El término therian refiere a personas que sienten una conexión espiritual, psicológica o identitaria con animales no humanos. En distintos puntos del mundo, estas comunidades generan espacios de socialización y acompañamiento, promoviendo el respeto por la diversidad de identidades y experiencias personales.

La elección del entorno serrano y la ambientación vinculada a la naturaleza buscan reforzar el concepto de pertenencia y libertad que caracteriza a este tipo de encuentros. Desde la organización destacan que la actividad "apunta a ser un momento de celebración colectiva, promoviendo el respeto, la inclusión y el encuentro entre pares".

