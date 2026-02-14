Precaución en Altas Cumbres y rutas provinciales por obras

La Policía de Córdoba informó que hay reducciones de calzada y circulación restringida en varias rutas de la provincia debido a obras de mantenimiento.

En el Camino de las Altas Cumbres, los trabajos se desarrollan del kilómetro 50 al 53 y del 96 al 100, en el sector Cóndor-Copina.

También hay reducción en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 35 en el cruce con la Ruta Provincial 17.

En la Ruta Provincial 15, las tareas se realizan en el kilómetro 42 en San Carlos Minas, entre los kilómetros 50 y 54, y en el kilómetro 64 en el cruce con la Ruta Provincial 28.

En la Ruta Provincial 17, la circulación está reducida entre los kilómetros 166 y 165 en Villa Fontana y en el kilómetro 204, entre Marull y Balnearia.

Además, se encuentra restringida la circulación en la Ruta Provincial 28, desde el tercer túnel hasta el paraje El Cadillo y en sentido contrario desde el kilómetro 26, límite con La Rioja, hasta la Ruta Provincial E-51.