Los choznos de José de los Santos Ortiz recorrieron sitios históricos en Jesús María

Jesús María. En el norte cordobés, donde la memoria histórica permanece viva, los choznos del exgobernador puntano José de los Santos Ortiz, asesinado el 16 de febrero de 1835 junto a la comitiva del caudillo Facundo Quiroga, realizaron este domingo una recorrida por emblemáticos escenarios vinculados a los acontecimientos que marcaron una de las mayores tragedias políticas del siglo XIX argentino.

La visita incluyó la Estancia Jesuítica de Jesús María y la Posta de Sinsacate, espacios clave en el antiguo Camino Real, por donde transitó la comitiva antes de la emboscada que terminaría con sus vidas en Barranca Yaco.

Sara Fleming y una interpretación cargada de emoción

Durante la jornada, la soprano argentina Sara Fleming, también chozna del prócer puntano, interpretó el tradicional “Ave María”, en un momento de profundo recogimiento que unió arte, historia y memoria familiar. La cantante, de destacada trayectoria internacional en el repertorio lírico, aportó una dimensión simbólica al homenaje con una obra asociada a la espiritualidad y la evocación.

Su participación continuará este lunes en el acto central que se realizará en Barranca Yaco, donde interpretará las piezas patrióticas “Aurora” y el Himno Nacional Argentino, acompañada por la banda de la Gendarmería Nacional Argentina.

Memoria, homenaje y reparación histórica

La actividad forma parte del Mes Facundiano y de las conmemoraciones por el 191° aniversario de la emboscada que terminó con la vida de Quiroga, Ortiz y los integrantes de su comitiva, en un hecho que conmocionó a la Confederación Argentina y dejó una profunda huella en la historia nacional.

El acto central contará con la presencia de descendientes del exgobernador puntano, quienes además colocarán una placa conmemorativa en su honor, en un gesto orientado a reforzar el reconocimiento histórico de su figura y su papel como defensor del federalismo.

La iniciativa, aprobada el año pasado por la Legislatura de Córdoba a partir de un proyecto presentado por el periodista Luis Hernán López junto al magíster Carlos Ferreyra, busca reparar simbólicamente una ausencia histórica, resaltando la figura política y federal de Ortiz, uno de los principales defensores del equilibrio entre las provincias y el centralismo porteño.

La recorrida de los descendientes y la intervención artística de Sara Fleming constituyen así un puente entre pasado y presente, donde la memoria familiar, el patrimonio histórico y la expresión cultural se conjugan para mantener vigente el recuerdo de una tragedia que cambió el rumbo político del país.