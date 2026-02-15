Más de 150 bomberos cordobeses combatieron el fuego en Chubut

Más de 150 brigadistas cordobeses participaron durante 35 días en el combate de incendios forestales en la Comarca Andina de Chubut. En las últimas horas regresó a la provincia la cuarta delegación enviada, que en principio sería la última, atento al nivel de contención alcanzado en la zona.

Desde el 9 de enero, los equipos trabajaron de manera ininterrumpida en los focos de Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada, El Maitén, Parque Nacional Los Alerces y Cholila. Según el balance oficial, realizaron más de 40 kilómetros de fajas cortafuego y aseguraron perímetros para evitar que las llamas avanzaran sobre sectores poblados.

El operativo implicó un amplio despliegue logístico: motobombas de última generación, 6.000 metros de mangueras, 40 camionetas 4x4 equipadas, herramientas de zapa y asistencia técnica para análisis de datos en territorio. Participaron brigadistas de ETAC, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, la Federación de Bomberos Voluntarios y la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que la situación “está más controlada, con la mayoría de los focos contenidos” y destacó que el trabajo de los equipos cordobeses permitió resguardar viviendas y proteger a las comunidades afectadas.