Rige "alerta amarilla" por tormentas para este domingo y lunes

La Secretaría de Gestión de Riesgo informó que continúa vigente el alerta amarilla por tormentas para este domingo y también para mañana lunes en la provincia de Córdoba.

De acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, el fenómeno podría desarrollarse de manera dispar según la zona, con tormentas que en algunos sectores podrían ser localmente fuertes.

Según el parte oficial, los eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica.

Desde el organismo recomendaron extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, reducir la circulación en horarios críticos y mantenerse alejados de ríos y arroyos ante posibles crecidas.