Multitudinario desfile de comparsas llenó de color las calles de Tanti

Tanti. El carnaval volvió a encender la pasión y el entusiasmo en Tanti durante la noche del domingo, cuando las comparsas desfilaron por las calles principales ante una gran concurrencia de vecinos y turistas que se sumaron a la celebración.

Con trajes coloridos, coreografías vibrantes y el ritmo contagioso de la música, cada comparsa aportó su identidad y energía, generando un espectáculo que combinó tradición y alegría popular. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes acompañaron el recorrido, convirtiendo la velada en una verdadera fiesta comunitaria.

Desde la organización destacaron la participación de las comparsas y el acompañamiento del público, elementos clave para el éxito de una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural local.

Hoy continuarán los festejos

El Carnaval Tanteño seguirá hoy, con una nueva jornada de espectáculos que tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal a partir de las 20:00 horas, con entrada libre y gratuita.

La programación incluye música en vivo a cargo de las bandas Pablo & Leo, Hora 20' y Lo q’ suena, quienes serán los encargados de mantener el clima festivo y hacer bailar al público presente.

De esta manera, Tanti reafirma su compromiso con las tradiciones y la cultura popular, ofreciendo un espacio de encuentro donde la música, el color y la alegría se convierten en protagonistas de una celebración que convoca a toda la comunidad.