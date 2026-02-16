Refuerzan la vacunación contra el dengue en el oeste cordobés

El Ministerio de Salud de la Provincia llevará adelante nuevas jornadas de vacunación contra el dengue en localidades del departamento San Javier, con el objetivo de incrementar la cobertura en zonas que registraron alta incidencia de casos durante la temporada pasada.

Las actividades estarán coordinadas por la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial junto a los municipios de Villa Dolores y San José, y permitirán además completar esquemas del calendario oficial.

En Villa Dolores, la jornada se desarrollará el miércoles 18 de febrero, de 9 a 13 y de 17 a 19, en la Casa de la Cultura —frente a Plaza Mitre— y en los salones vecinales de los barrios Porvenir y San Martín.

En tanto, en San José, el operativo tendrá lugar el jueves 19 en los centros de salud San Roque (Centro), Barreal y La Cajuela. La atención será de 9 a 13 y de 14 a 16.

La directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, Sonia Nievas, explicó que la iniciativa apunta a reforzar la inmunización en las localidades con mayor impacto de la enfermedad y facilitar el acceso a quienes necesiten completar su carnet.

La atención será por orden de llegada y se deberá presentar DNI y carnet de vacunación.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacuna contra el dengue está destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

También pueden acceder a la inmunización personas de entre 4 y 59 años que hayan cursado la enfermedad con internaciones superiores a 24 horas.