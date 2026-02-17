APROSS suma prestador oftalmológico en Laboulaye

La obra social APROSS informó la incorporación del Centro Oftalmológico Laboulaye como nuevo prestador para la atención de afiliados y afiliadas de Laboulaye y de toda la zona sur de la provincia de Córdoba.

Esta incorporación amplía la red de servicios oftalmológicos, garantizando consultas, controles preventivos y estudios complementarios con cobertura para afiliados.

Servicios disponibles

El Centro Oftalmológico Laboulaye brinda:

Consultas y controles para todas las edades, incluyendo control anual preventivo y control visual escolar.

Estudios complementarios según indicación médica, que pueden realizarse en el mismo establecimiento.

Tratamientos y seguimiento clínico personalizado.

El presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, destacó la importancia de fortalecer la red prestacional en el interior provincial.

Además, señaló que durante 2025 se presentó el servicio de Telemedicina en la ciudad y que en 2026 se instaló un mamógrafo móvil en la Plaza General Paz, donde se realizaron más de 200 mamografías en una semana.

Contacto y ubicación

Los afiliados pueden solicitar turnos y recibir orientación sobre cobertura comunicándose al (3385) 438402 / 446491.

El Centro Oftalmológico Laboulaye está ubicado en Alvear 68, en la ciudad de Laboulaye.

Con esta incorporación, APROSS continúa consolidando una red prestacional más amplia, federal y cercana, garantizando acceso oportuno y equitativo a la salud en todo el territorio provincial.