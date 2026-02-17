Continúa la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud recuerda que sigue vigente la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en la infancia y de las internaciones derivadas de estas.

La iniciativa, que comenzó el 12 de enero, está dirigida a gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de embarazo. La vacuna puede aplicarse junto con otras indicadas durante la gestación, como la triple bacteriana acelular, la antigripal, la de COVID-19 y la de hepatitis B.

La vacunación permite que las embarazadas transfieran anticuerpos protectores al bebé, tanto por vía transplacentaria como a través de la lactancia, generando una barrera temprana contra el VSR durante los primeros meses de vida, los más vulnerables.

Su implementación forma parte de las estrategias de prevención de enfermedades respiratorias y busca reducir significativamente las internaciones de recién nacidos por estas infecciones. Como todas las dosis del calendario oficial, se aplica de forma gratuita y obligatoria en la red de vacunatorios habilitados de toda la provincia.