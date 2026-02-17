Córdoba inauguró un nuevo polideportivo en Liceo III Anexo

Córdoba Capital sumó un nuevo punto de encuentro social con la apertura del polideportivo de Liceo III Anexo, ubicado en el noreste de la ciudad. El espacio, ya en funcionamiento, ofrece un playón multideportivo donde las familias pueden practicar fútbol, vóley y básquet, además de participar en actividades recreativas, culturales, formativas y comunitarias.

Se trata del polideportivo número 142 de la ciudad, construido en tierras municipales con una inversión de $550 millones. Cuenta con un playón cubierto de 600 m², un módulo habitacional de 65,60 m² con oficina, S.U.M., tres baños y depósito, y un entorno renovado con arbolado, iluminación, juegos infantiles, mesas y bancos.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó la importancia de la obra para la comunidad y valoró el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y vecinos: “Esto lo logramos juntos. Es un poli con un hermoso entorno para que vengan todos. Queremos que los chicos estén más en el deporte y en la cultura, y menos en las esquinas”.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, subrayó que “cuando el Estado está en el barrio y hace obras como estas, no está gastando: está invirtiendo en igualdad y en calidad de vida, porque hay muchas familias que no pueden acceder a espacios privados y estos lugares les garantizan oportunidades”.

El intendente Daniel Passerini aseguró que, pese a los tiempos difíciles, continuarán ejecutando obras de impacto social: “Cuando comenzamos con los polideportivos no imaginábamos llegar acá con tantos espacios inaugurados. Hace varios años trabajamos en equipo y los resultados están a la vista”.

Estuvieron presentes en la inauguración autoridades provinciales y municipales, representantes de centros vecinales, y vecinos de la zona que disfrutarán del nuevo espacio comunitario.