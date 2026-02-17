Intercity llevó tecnología cordobesa a China y busca incorporar innovaciones a sus servicios

La empresa Intercity, de Río Cuarto, especializada en conectividad por fibra óptica, provisión de internet y soluciones de seguridad ciudadana, participó recientemente de una misión comercial en China organizada por la Provincia de Córdoba a través de la Agencia ProCórdoba.

La delegación cordobesa, compuesta por 25 empresarios, recorrió importantes centros tecnológicos en Shenzhen y Hangzhou, reconocidos a nivel mundial por su liderazgo en innovación. Durante su visita, los representantes de Intercity participaron en los eventos de networking Córdoba Day en estas ciudades y en Shanghái, donde presentaron sus servicios ante más de 170 contrapartes chinas.

El titular de Intercity, Juan Lovato, destacó la relevancia de los contactos generados y la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías en los servicios de la empresa. “Fue una experiencia muy buena, todas las empresas nos trajimos contactos y aprendizajes. Nos impresionó la calidad y la escala de lo que están haciendo en seguridad urbana, conectividad y soluciones de Smart City. Vimos desarrollos en cámaras, transporte inteligente y drones autónomos que allá ya son realidad”, señaló.

Tras la misión, Intercity inició un proceso de vinculación con empresas chinas para evaluar la incorporación de materiales y tecnología que potencien sus servicios en Córdoba, marcando una etapa de trabajo sostenido.

La importancia de la articulación público-privada

Lovato resaltó el valor del acompañamiento estatal para este tipo de experiencias: “Difícilmente una pyme podría acceder por sí sola a estos mercados. Contar con el apoyo del Gobierno de Córdoba y de ProCórdoba es fundamental. Que el privado apoye al Gobierno y que el Gobierno apoye al privado es clave para generar mejoras y que el beneficiario final sea el ciudadano”, explicó.

Esta experiencia se enmarca en la estrategia de internacionalización productiva de la Provincia, cuyo objetivo es acercar a las empresas cordobesas a los principales polos de innovación del mundo, facilitar vínculos comerciales y generar condiciones para que ese conocimiento regrese a la provincia en forma de inversión, tecnología y empleo local.

Según Lovato, “conocer un mundo nuevo es, muchas veces, el primer paso para transformar la realidad productiva propia”, un aprendizaje que Intercity busca reflejar en la calidad y competitividad de sus servicios en Córdoba y la región.