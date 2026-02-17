La Cumbre: el área de Discapacidad e Inclusión Social continúa con sus clases diarias

La Cumbre. El área de Discapacidad e Inclusión Social de la Municipalidad de La Cumbre está más activa que nunca.

“Todas las semanas, en el marco de deporte adaptado, salimos a caminar por La Cumbre junto al profe Silvestre Bondone, con quien realizamos diferentes recorridos, conocemos lugares de nuestro pueblo, seguimos socializando y nos vamos preparando para futuros desafíos”, señalan desde el municipio.

“Además, los sábados nos juntamos en la pileta techada municipal para compartir actividades recreativas, de rehabilitación y entrenamiento, que visibiliza y naturaliza el crecimiento personal a través de las capacidades de cada uno, en una iniciativa con profundo sentido social que el municipio ofrece desde hace varios años a vecinos de La Cumbre, y también de otros municipios de Punilla, de manera totalmente gratuita”.