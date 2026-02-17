La Falda vivió un carnaval a plena ocupación y música

La Falda. Ningún cambio de clima frenó las actividades que el municipio de La Falda había preparado para los miles de visitantes que se agolparon en esa localidad del norte del valle de Punilla.

La movida comenzó temprano en el Trailer Turístico instalado en Descanso Edén, que trajo juegos, degustación y música, además la peatonal de juegos en Calle Meirovich.

Luego, la Av. Edén se llenó de baile y alegría con el Desfile de Comparsas con la participación de Luciérnagas – Asociación y Cooperativa Inclusiva, La Topadora – Comparsa Anime y Comparsa San Jorge, llenando la noche de color, energía y mucha fiesta.

Como broche de oro, en el Escenario 1 se presentaron Esteban Ruiz, Los Labreli y el gran cierre a cargo de La Garetto, con mucha música y alegría.

En tanto, en el Auditorio Municipal Carlos Gardel se realizó el evento privado La Senior Fest, con el negr Videla, el Toro Quevedo, y Fernando Bladis.

Folclore y más

Con entrada libre y gratuita en Escenario de Av. Edén, el público disfrutó de las presentaciones de Canto Chuncano, Walter Aguirre y el gran cierre a cargo de El Embrujo.

Una jornada llena de folclore, alegría y mucho acompañamiento del público. También participaron Banda XXI, Banda OK y Cristal.