La UNC reconoció a Efim Zelmanov, figura clave del álgebra

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió al matemático ruso Efim Zelmanov con el título de Doctor Honoris Causa en el Salón de Grados de la Casa de Trejo, en la ciudad de Córdoba.

Zelmanov, reconocido internacionalmente por haber obtenido la Medalla Fields —considerada el máximo galardón en matemática—, recibió la distinción a propuesta de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF).

Durante su conferencia, el especialista definió a la matemática como un arte y subrayó su papel estratégico en el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, áreas donde el pensamiento abstracto y las estructuras algebraicas tienen creciente protagonismo.

El reconocimiento consolida el vínculo de la casa de estudios cordobesa con referentes de primer nivel en la ciencia mundial y refuerza su proyección académica internacional.