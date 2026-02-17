Llaryora anunció gas, agua y obras urbanas en dos localidades

El gobernador Martín Llaryora visitó Colonia Italiana y Capitán General Bernardo O’Higgins, en el departamento Marcos Juárez, donde anunció una serie de inversiones destinadas a fortalecer servicios esenciales e infraestructura urbana.

En Colonia Italiana dejó habilitada la tercera etapa de la red domiciliaria de gas natural, una obra que demandó una inversión provincial de 260 millones de pesos y que permitirá mejorar la calidad de vida de unos 320 vecinos. El proyecto incluyó la instalación de 2.600 metros de ductos y se ejecutó a través del Fondo para el Desarrollo de Redes de Gas Natural.

Durante el acto por el 130° aniversario de la localidad, el mandatario confirmó además el envío de otros 250 millones de pesos para avanzar en una nueva etapa del gas natural y extender el servicio a más hogares.

A su vez, anunció una inversión de 80 millones de pesos para reforzar el sistema de agua potable, incrementando el caudal y mejorando la planta potabilizadora, y 100 millones de pesos para la puesta en valor de la plaza central, con renovación de veredas e incorporación de juegos integradores.

También adelantó que se iniciarán gestiones para que la Provincia asuma el servicio de energía eléctrica a través de EPEC, con el objetivo de mejorar la calidad y previsibilidad del suministro.

Más tarde, en Capitán General Bernardo O’Higgins, Llaryora confirmó una inversión de 150 millones de pesos para techar el playón polideportivo y 200 millones para ejecutar una obra de adoquinado. Además, se destinarán 30 millones de pesos para construir una plazoleta en el ingreso a la localidad.

En ese marco, el gobernador destacó la importancia de sostener la obra pública en un contexto económico complejo y aseguró que continuará el acompañamiento a los municipios para generar empleo local.

Finalmente, anunció un aporte de 5 millones de pesos para cada institución de la localidad, entre ellas bomberos y entidades deportivas, sociales, culturales y educativas.