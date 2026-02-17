Llaryora anunció millonarias inversiones para obras en Cavanagh y Saladillo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó las localidades de Cavanagh y Saladillo, en el departamento Marcos Juárez, donde anunció una serie de inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura urbana y el desarrollo local.

Inversiones en Cavanagh

En Cavanagh, Llaryora confirmó la construcción de un polideportivo techado, con el objetivo de ampliar los espacios para la práctica deportiva y fomentar la integración comunitaria. “Todos debemos tener la oportunidad de desarrollarnos en condiciones de igualdad, vivamos en la Capital o el interior y para eso necesitamos infraestructura”, remarcó.

El gobernador también comprometió:

$300 millones para la repavimentación de calles urbanas.

$40 millones para mejoras en el centro de salud municipal.

$100 millones para dar continuidad al plan de viviendas en ejecución.

$5 millones para clubes, centros vecinales, cooperadoras escolares y templos religiosos.

$30 millones para los bomberos voluntarios.

Además, destacó la importancia del trabajo articulado entre Provincia y municipios, subrayando que muchas de estas obras serían inviables solo con recursos locales. El intendente Gustavo Dal Bo valoró el acompañamiento provincial y la presencia del Gobierno en la localidad.

Obras proyectadas en Saladillo

La recorrida continuó en Saladillo, una comunidad de 231 habitantes, donde el mandatario reafirmó el compromiso con el desarrollo del interior provincial. Allí anunció:

$70 millones para la instalación de luminaria en el acceso a la comuna.

$80 millones para la construcción del edificio comunal, actualmente inexistente.

$20 millones para juegos inclusivos en la plaza.

$30 millones para la puesta en valor de la iglesia local.

$5 millones para instituciones locales.

$30 millones para los bomberos voluntarios.

El intendente Darío Quiroga destacó el respaldo provincial y programas como Vivienda Semilla y obras financiadas a través del Focom.

Durante la jornada, Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, además de autoridades regionales y vecinos.