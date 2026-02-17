Lotería de Córdoba renueva la máxima certificación mundial en Juego Responsable

Lotería de Córdoba certificó por segunda vez consecutiva el Nivel IV del programa de Juego Responsable de la World Lottery Association (WLA), el estándar más alto a nivel internacional en la industria de loterías.

La validación, concretada durante el mes de enero, consolida a la provincia como referente en políticas de juego seguro y saludable y la convierte en la primera lotería de Argentina en ratificar en dos oportunidades consecutivas este máximo nivel de calidad global.

La WLA es la autoridad mundial en el negocio de la lotería y reúne a 152 entidades de 84 países de los cinco continentes, bajo principios éticos y estándares técnicos comunes.

Alcanzar y sostener el Nivel IV implica demostrar que la institución ha integrado de manera estructural políticas exigentes de prevención, control y promoción del juego responsable, conforme a los parámetros establecidos por el organismo internacional.

Desde la entidad destacaron que el proceso fue impulsado y ejecutado íntegramente con recursos propios y el capital humano de la institución, sin recurrir a consultorías externas. Esto, señalaron, refleja especialización técnica y eficiencia en la administración de recursos.

«Este nuevo hito ratifica el compromiso inquebrantable de la institución con los principios de Juego Responsable. No es solo un sello de calidad, es la demostración concreta de que trabajamos día a día por un juego legal, seguro y transparente para toda la comunidad», afirmó David Urreta, presidente de Lotería de Córdoba.

La certificación se enmarca además en el Día Internacional del Juego Responsable, que se conmemora el 17 de febrero. En esa jornada, el edificio institucional se ilumina de verde como parte de la consigna “Luz verde al juego responsable. Elegí seguro, elegí legal”, impulsada desde hace 12 años por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).

Con esta ratificación, la Lotería de Córdoba refuerza su posicionamiento en el diseño y sostenimiento de políticas públicas orientadas a la prevención y la mejora continua en materia de juego legal y responsable.