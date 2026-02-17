Niebla y lluvias reducen visibilidad en varias rutas de Córdoba este martes

La Policía Caminera informó que este martes 17 de febrero se registran lluvias, lloviznas y bancos de niebla en distintos tramos de rutas provinciales y nacionales, por lo que se recomienda circular con precaución.

En el Camino de las Altas Cumbres (E-34) hay neblina en varios sectores, con visibilidad reducida. También se reportan bancos de niebla en la Ruta Nacional 36, donde la visibilidad es de unos 200 metros, y en la Ruta Provincial 6, con alcance de apenas 150 metros en algunos puntos. La E-53 presenta condiciones similares.

En la Ruta Nacional 9 Norte se registran lloviznas y bancos de niebla, mientras que en las rutas nacionales 35 y 7 también se reporta lluvia en distintos tramos.

La Ruta Provincial 17 presenta reducción de calzada por obras entre los kilómetros 155 y 156 (Villa Fontana) y en el kilómetro 204, entre Marull y Balnearia, donde además se registra lluvia moderada. Situaciones similares por trabajos de mantenimiento se informan en la Ruta Provincial 1, la Ruta Provincial 15 y sectores del Camino de las Altas Cumbres.

En la Ruta Provincial 28 la circulación es normal desde Tanti hasta el tercer túnel, pero se encuentra restringida entre ese punto y el paraje El Cadillo, y en sentido contrario desde La Rioja hasta el kilómetro 26 en dirección a la E-51, por un desmoronamiento.

Según el Observatorio Hidrometeorológico, durante la madrugada y la mañana podrían generarse tormentas y precipitaciones en sectores del sur y sudeste provincial debido a la persistencia de aire cálido e inestable.

En tanto, se encuentran habilitadas y con circulación normal la Autopista Córdoba–Carlos Paz, la Autopista Córdoba–Rosario, la Ruta Nacional 158, la Ruta Nacional 38, la Ruta Nacional 8, la Ruta Nacional 60, la Autovía 19, la Ruta Provincial 5, la E-55, la C-45 y la S-271, entre otras.

La actualización oficial del estado de las rutas se realiza cada dos horas.