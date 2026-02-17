Una firma de Río Cuarto abre vínculos con el mercado chino

Una empresa de Río Cuarto comenzó a explorar nuevas alianzas con firmas tecnológicas de China luego de participar en la reciente misión institucional y comercial organizada por la Provincia a través de la Agencia ProCórdoba.

Se trata de Intercity, dedicada a la conectividad por fibra óptica, provisión de internet y soluciones de seguridad ciudadana en la capital alterna y otras localidades del sur provincial. La compañía formó parte de la delegación de 25 empresarios que viajaron en diciembre y mantuvieron encuentros en Shenzhen y Hangzhou, polos tecnológicos de referencia global.

Además, participaron en los eventos de networking Córdoba Day realizados en esas ciudades y en Shanghái, donde presentaron su oferta ante más de 170 contrapartes del mercado chino.

Juan Lovato, titular de la firma, destacó el impacto de la experiencia. “Fue una experiencia muy buena, todas las empresas nos trajimos contactos y aprendizajes”, afirmó.

El empresario subrayó el nivel de desarrollo observado en materia de seguridad urbana, conectividad y soluciones de Smart City. “Nos impresionó la calidad y la escala de lo que están haciendo en seguridad urbana, conectividad y soluciones de Smart City. Vimos desarrollos en cámaras, transporte inteligente y drones autónomos que uno imagina, pero que allá ya son realidad”, señaló.

Tras el viaje, Intercity inició una etapa de trabajo sostenido para evaluar la incorporación de tecnología y materiales que fortalezcan sus servicios en Córdoba.

Lovato también remarcó el rol institucional en la apertura de mercados. “Contar con el apoyo del Gobierno de Córdoba y de la Agencia ProCórdoba fue fundamental. No se lograría de otra manera. Son herramientas que realmente ayudan a las empresas a desarrollarnos hacia afuera y también hacia adentro”, concluyó.