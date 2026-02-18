Comenzará en La Calera el Festival Nacional del Lomito

La Calera. La sexta edición del Festival Nacional del Lomito se realizará el viernes 20 y sábado 21 de febrero en el Parque Icardi de La Calera, con una nutrida y variada grilla de artistas.

Más de 40 food trucks con lomitos de todo tipo estarán disponibles. Además, se disputará el concurso para elegir los mejores en versión Clásico y Gourmet.

El viernes estarán: Uriel Allende, El Fer Martínez, Pachi Herrera, Ta´ Copao, Valentina Márquez y Desakata2.

Mientras que el sábado dirán presentes: Misael Miranda, Ignacio Maldonado, La Callejera, Discman, Jorge Rojas y Magui Olave.

Las entradas pueden adquirirse en www.tickealo.com.ar o en www.vivilacalera.ar.