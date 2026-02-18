Construyen un Centro de Rehabilitación en Marcos Juárez

El Hospital Regional Dr. Abel Ayerza de Marcos Juárez avanza en la construcción de un Centro de Rehabilitación de alta complejidad, una obra que fortalecerá la red sanitaria del sudeste provincial y evitará derivaciones a otras ciudades.

El nuevo espacio se ejecuta con una inversión provincial de 320 millones de pesos y estará destinado a la atención integral de personas con discapacidad permanente, crónica o transitoria. Durante una recorrida por el predio, el gobernador Martín Llaryora supervisó los trabajos y anunció la construcción de un conector cubierto que unirá el edificio central con el nuevo centro, facilitando la circulación interna sin necesidad de salir al exterior.

El edificio tendrá ingreso independiente por calle Garibaldi y contará con una superficie total de 330 metros cuadrados. Funcionará de manera autónoma, aunque integrado al hospital mediante un patio interno y el futuro pasillo de vinculación con el área de consultorios externos.

El Centro se organizará en dos grandes áreas. Por un lado, el sector de kinesiología, que incluirá gimnasio, depósito de materiales, consultorio y espacio de tratamiento con camillas. Por otro, el área de consulta externa, con seis consultorios destinados a junta de discapacidad, fonoaudiología, neurología, psicología, fisiatría y terapia ocupacional.

También dispondrá de vestuarios para el personal, sanitarios públicos y equipamiento específico como bicicletas fijas, camillas kinesiológicas, equipos de magnetoterapia, onda corta, ultrasonido, módulo de marcha, mesa de ejercicios para manos y espaldar sueco.

Con esta incorporación, el Hospital Abel Ayerza se consolidará como centro de referencia regional en rehabilitación, ampliando prestaciones y mejorando el acceso a tratamientos especializados para toda la zona.