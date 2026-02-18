Córdoba fue distinguida por LatinFinance por su emisión de deuda

Córdoba fue premiada por LatinFinance por la emisión internacional de títulos públicos realizada en julio de 2025 por 725 millones de dólares, una operación que significó el regreso de la provincia a los mercados internacionales de capitales después de más de siete años.

El reconocimiento “Subnational Deal of the Year” distingue la transacción como una de las más relevantes del financiamiento subnacional en América Latina. La colocación permitió reabrir el acceso al crédito externo para emisores subsoberanos argentinos en un contexto de volatilidad macroeconómica e incertidumbre jurídica.

Además de la emisión, la Provincia implementó una estrategia integral de manejo de pasivos que incluyó la recompra de bonos en dólares con vencimiento en 2027. Con parte de los fondos obtenidos, logró recomprar más de 360 millones de dólares de esos títulos, extendiendo el perfil de vencimientos y reduciendo el riesgo de refinanciación de corto plazo.

Los recursos también se destinaron a infraestructura estratégica, entre ellas obras viales, energéticas y de agua, orientadas a fortalecer el desarrollo productivo provincial.

En enero de 2026, la estrategia financiera volvió a reflejarse en una nueva colocación internacional por 800 millones de dólares, con una demanda que duplicó el monto adjudicado. Según se informó, los fondos fueron utilizados para ordenar vencimientos y financiar infraestructura.

Los premios LatinFinance reconocen anualmente las operaciones más relevantes de financiamiento soberano y subnacional en la región, evaluando impacto, estructura e innovación.