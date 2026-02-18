La Provincia abre convocatoria con aportes para certificar calidad

El Gobierno de Córdoba abrirá el 23 de febrero la convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, una herramienta destinada a que pequeñas y medianas industrias accedan por primera vez a sistemas de gestión de calidad mediante Aportes No Reintegrables de hasta 10.500.000 pesos.

La inscripción estará disponible hasta el 23 de marzo, con modalidad 100% digital y requisito de firma digital. El programa financia costos de consultoría y certificación para incorporar normas de calidad, gestión, ambiente y procesos, con el objetivo de mejorar la competitividad y el posicionamiento de las pymes cordobesas.

Las empresas que busquen certificar por primera vez ISO 9001:2015 podrán acceder a hasta 10 millones de pesos. En el caso de HACCP, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, BPM y otras normas, el aporte podrá alcanzar los 10,5 millones.

Cada proyecto podrá tener una duración máxima de 12 meses y las firmas deberán elegir un consultor del registro habilitado y una entidad certificadora. La evaluación estará a cargo de un comité integrado por organismos públicos y privados, que definirá las empresas beneficiarias según el impacto productivo y la viabilidad de cada propuesta.

Los consultores interesados deberán inscribirse en el Registro de Consultores mediante CiDi Nivel 2, siempre que no hayan participado en ediciones anteriores.

El programa apunta a fortalecer el entramado industrial provincial, optimizar procesos, reducir costos y potenciar la calidad de productos y servicios en el mercado interno y externo.