Paro general: mañana no habrá transporte urbano ni interurbano

En la provincia de Córdoba no habrá servicio de transporte urbano ni interurbano mañana, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La medida fue confirmada por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), que anunció un cese total de actividades por 24 horas en el transporte interurbano provincial. En paralelo, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Córdoba ratificaron su adhesión a la protesta nacional, lo que implica la paralización tanto del transporte urbano como de los servicios de media y larga distancia.

El secretario general adjunto de la UTA Córdoba, Pablo Farías, confirmó la decisión en declaraciones a Cadena 3, luego de que el gremio a nivel nacional oficializara su participación en la medida de fuerza.

Según informaron los sindicatos, el paro comenzará a las 0 horas del jueves y se extenderá hasta las 23.59, afectando completamente los servicios interurbanos provinciales, los recorridos urbanos en el interior cordobés y los servicios de larga distancia.

Desde AOITA señalaron que la protesta responde al rechazo del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que la iniciativa “implica un retroceso en derechos”. Entre los puntos cuestionados, el gremio mencionó la posibilidad de facilitar y abaratar despidos, reducir indemnizaciones, limitar las vías de reclamo, flexibilizar la jornada laboral y restringir el derecho a huelga mediante la ampliación de actividades consideradas esenciales.

Asimismo, el sindicato solicitó a delegados y delegadas reforzar la difusión de la medida en cada empresa y canalizar las consultas a través de los canales habituales, en una jornada en la que se prevé una paralización total del transporte público en toda la provincia.