Últimos días de inscripciones en los jardines y escuelas municipales de Córdoba

Hasta el 27 de febrero, se mantendrán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en las escuelas y jardines municipales de la ciudad de Córdoba. Así lo informó la Secretaría de Educación de la Municipalidad y trascendió que la convocatoria está destinada a niñas y niños que ingresen al nivel inicial en salas de 2, 3 y 4 años en jardines de infantes; a sala de 4 y 5 en jardines de escuelas; y a primer grado del nivel primario.

También podrán anotarse estudiantes que deseen incorporarse en otros grados del nivel primario, siempre que haya vacantes disponibles en cada institución.

Las familias deberán presentarse con el DNI del niño o niña y en caso de no contar con el documento, se aceptará la partida de nacimiento. Además, deberán llevar una fotocopia del carnet de vacunación completo al momento de realizar la inscripción.