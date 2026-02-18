Un satélite cordobés integrará una misión histórica a la Luna

Córdoba. El microsatélite cordobés Atenea, un CubeSat de pequeño tamaño y unos 11 kilos de peso, que fue desarrollado por la empresa VENG e íntegramente diseñado en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), formará parte de la misión Artemis II de la NASA que partirá hacia La Luna en pocos días.

Se trata de la primera vez que un satélite argentino llegará a lo que se denomina “órbita profunda”, a más de 70.000 kilómetros de la Tierra.

“Además de la importancia que tiene Artemis II como el regreso de una misión tripulada a la Luna, para nosotros que viaje nuestra misión Atenea lo convierte en un hecho histórico”, destacó a El Doce TV Marcelo Colazo, gerente de Vinculación Tecnológica de CONAE.

En diálogo con Telenoche, subrayó: “Es la primera vez que salimos de las órbitas bajas y nos vamos al espacio profundo con una misión argentina”.

Atenea viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS), el más potente desarrollado por la NASA, y su lanzamiento está previsto a partir del viernes 6 de marzo de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. La misión Artemis II tendrá cuatro tripulantes y una duración aproximada de diez días, con el objetivo de validar sistemas para futuras misiones lunares.

Durante su misión, ATENEA permitirá medir radiación en órbitas profundas, evaluar componentes electrónicos desarrollados en el país y validar comunicaciones de largo alcance. Un pequeño satélite, con gran impacto: Argentina vuelve a decir presente en una misión que mira otra vez a la Luna.