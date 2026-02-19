Avanzan las tareas de mantenimiento urbano en Capilla del Monte

Capilla del Monte. La Municipalidad de Capilla del Monte continúa desarrollando una serie de trabajos en distintos puntos de la localidad, en el marco de un plan integral de mantenimiento urbano que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre las principales acciones, se destacan la limpieza y puesta en valor de espacios verdes, con intervenciones orientadas a la recuperación y el mantenimiento de sectores públicos destinados al encuentro y la recreación.

En paralelo, continúan los trabajos correspondientes al Plan Integral de Bacheo y Reparación de Calles, una iniciativa que busca optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos barrios.

Asimismo, se está llevando adelante el recambio de cañerías en la Plaza San Martín, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de modernizar la infraestructura y garantizar un mejor funcionamiento de los servicios.

Las tareas también incluyen el acondicionamiento del sector verde en el Hospital Municipal, además del mantenimiento de banquinas y colectoras en los accesos a la localidad, fortaleciendo tanto la imagen urbana como las condiciones de tránsito.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos forman parte de una planificación sostenida que prioriza el ordenamiento, la infraestructura y el cuidado del espacio público en toda la ciudad.