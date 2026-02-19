La Municipalidad de Capilla del Monte se hermanará con la localidad santafesina de María Susana. El convenio de cooperación se firmará el próximo viernes 20 de febrero y busca recuperar el histórico vínculo que mantuvieron ambas poblaciones durante el siglo pasado.

«Nos unen las primeras familias que llegaron a nuestra tierra impulsadas por el ferrocarril, ese hilo de acero que no solo conectó territorios, sino también sueños, trabajo y esperanza»; explicaron desde el gobierno liderado por Fabricio Díaz.

«Será un encuentro pleno de historia y memoranzas, donde renovaremos lazos que nacieron hace más de un siglo entre María Susana y Capilla del Monte»; agregaron.

María Susana es una localidad ubicada en el departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, fundada el 15 de mayo de 1911 por Pablo Recagno, quien nombró al pueblo en honor a su hija. Recagno cedió tierras para la estación de tren y el loteo de 55 manzanas, estableciendo las bases del pueblo y en 1916 se creó el distrito, y el desarrollo institucional incluyó la fundación del Club Atlético Susanense (1922), la biblioteca popular Bartolomé Mitre (1931) y el Hospital Rural Nº40 (1945).

Pero la historia de Recagno también se encuentra vinculada a Capilla del Monte. Con la extensión de las líneas ferroviarias hasta Córdoba, muchas familias santafesinas comenzaron a elegir las sierras cordobesas para sus vacaciones. A principios del siglo XX, Recagno y su esposa Josefa Schlieper compraron una casona en la localidad que frecuentaron durante varios años. Más adelante, también se volvería propietario de otro inmueble su hermano Víctor.

Actualmente, la Casa Recagno es propiedad de bisnietos de Pablo Santiago Recagno y Josefa Schlieper.