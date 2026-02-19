Construir en Córdoba cuesta 2,2% más que en diciembre

El costo de la construcción en Córdoba aumentó 2,2% durante enero de 2026, según informó el Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba). En la comparación interanual, la suba fue del 24,5% respecto de enero del año pasado.

El valor del metro cuadrado se ubicó en $841.322, tomando como referencia la construcción de una vivienda social tipo en la ciudad de Córdoba.

El ICC mide las variaciones mensuales del costo de edificar una casa modelo de 50,25 metros cuadrados, compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño. La estructura considerada es de mampostería de bloque cerámico con revoque grueso y fino, pisos cerámicos y techo de losa.

El índice se compone de tres grandes capítulos: Materiales (que contempla 123 insumos), Mano de Obra (6 componentes) y Varios (11 ítems). La suma de estos 140 elementos conforma el Nivel General.

Entre los supuestos metodológicos se establece que la vivienda es construida por un particular en la ciudad de Córdoba, que la obra comienza y termina en el mismo mes y que los precios incluyen IVA. También se consideran honorarios profesionales por proyecto y dirección técnica, además de conexiones a servicios como agua y energía.

No se incluyen en el cálculo el valor del terreno, gastos de flete de insumos ni obras de infraestructura externa como redes cloacales, eléctricas o demarcación de calles.