La Comuna de San Roque se prepara para vivir el Carnaval 2026

San Roque. La Comuna de San Roque ya palpita una de las celebraciones más esperadas del verano: el Carnaval 2026, una propuesta que promete ritmo, color y encuentro comunitario este sábado 21 de febrero desde las 20 horas en el Predio La Estación, con entrada libre y gratuita.

El evento combinará comparsas, bandas en vivo, DJ, comidas típicas y bebidas, en una noche pensada para toda la familia. Además, se realizará la elección de la Embajadora de San Roque, uno de los momentos más tradicionales y convocantes de la jornada.

Música y artistas en escena

El escenario principal contará con la participación de Anto Riquelme y El Fabri, quienes aportarán su impronta festiva, y el grupo Alto Impacto, sumando ritmo y energía para que el público no deje de bailar.

La propuesta musical se complementará con la presencia de DJ’s que mantendrán encendida la pista durante toda la noche, reforzando el espíritu popular y participativo del carnaval.

El brillo de las comparsas

El desfile y la puesta en escena estarán a cargo de la comparsa Los Indios de la Docta, de Córdoba, junto a la Agrupación Cultural Comparsa Fantasía, que desplegarán trajes, coreografías y batucadas llenas de color y fuerza. La espuma loca y la alegría colectiva completarán el clima característico de estas celebraciones.

Fiesta popular y encuentro

El Predio La Estación volverá a convertirse en epicentro de la vida social de la localidad, consolidando al carnaval como un espacio de identidad, integración y disfrute. Con acceso libre y gratuito, la propuesta busca garantizar que vecinos y visitantes puedan ser parte de una noche donde la música y la tradición se abrazan.

Bajo la consigna de celebrar juntos, San Roque apuesta una vez más a la cultura como motor de encuentro y a la fiesta como expresión viva de su comunidad. El sábado, cuando caiga el sol, el ritmo marcará el pulso de una localidad que sabe cómo celebrar.