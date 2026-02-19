La Defensoría acompaña la gestión del Boleto Educativo Cordobés

La Defensoría del Pueblo informó que ya comenzó el acompañamiento para la gestión y carga del Boleto Educativo Cordobés (BEC), un beneficio destinado a estudiantes, docentes y personal no docente matriculados en instituciones educativas.

El servicio está disponible desde hoy en la sede de calle Deán Funes 352, donde se ofrece asistencia ante dudas o dificultades al momento de completar el trámite.

El beneficio alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, así como también al nivel superior y universitario, de acuerdo al calendario académico de cada institución.

Las consultas pueden realizarse de lunes a viernes de 8 a 18 horas, llamando al 0800-777-0337 o por WhatsApp al 351-5331770. Además, se puede obtener más información en el sitio oficial de la Defensoría.