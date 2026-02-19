La Legislatura destacó los 9 años de Cadena Calamuchita

La Legislatura de Córdoba celebró el 9° aniversario de Cadena Calamuchita y reconoció el trabajo de la emisora como actor clave en la vida del Valle.

Durante el encuentro se destacó el crecimiento sostenido del medio desde su creación y su rol como nexo entre las distintas comunidades de la región.

Desde la institución se remarcó la importancia de los medios locales en la construcción de identidad, en la presencia cotidiana en cada pueblo y en el fortalecimiento del entramado comunitario.