Valle Hermoso: darán una charla sobre el consumo de alcohol en los jóvenes

Valle Hermoso. Desde la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) de Valle Hermoso, invitaron a participar de la charla “Hablemos del UPD: claves para acompañar” este jueves 19 de febrero desde las 18 hs., de manera online. La actividad es certificada.

El UPD (Último Primer Día) es un ritual argentino donde estudiantes del último año de secundaria festejan la noche previa al inicio del ciclo lectivo sin dormir, consumiendo alcohol y reuniéndose en plazas o casas para luego ingresar juntos al colegio, muchas veces con disfraces, bombos y pirotecnia. Se ha convertido en una tradición de "iniciación" que genera preocupación por el consumo excesivo de alcohol.

"Abordaremos estrategias preventivas para llevar adelante como adultos/as referentes de crianza en estas celebraciones de los/as jóvenes en el último año escolar. Te esperamos", destacaron.

Noticias Relacionadas Valle Hermoso celebró el cierre de su Escuela de Verano

Inscripciones en: https://forms.gle/RQoYq7n4dsJJPpcQ8