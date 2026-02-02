Definieron los operativos para Instituto–Lanús y Belgrano–Banfield

La Mesa del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial definió los operativos de seguridad para los encuentros Instituto–Lanús y Belgrano–Banfield, correspondientes al Torneo Apertura de la Liga Profesional, ambos a disputarse sin público visitante en la ciudad de Córdoba.

El cruce entre Instituto y Lanús cerrará la tercera fecha del torneo y se jugará este martes a las 21:15 en el estadio Juan Domingo Perón, en barrio Alta Córdoba. En ese marco, se acordó que el ingreso del público local se habilite a partir de las 19:15, con controles del programa Tribuna Segura en todos los accesos.

Para este partido quedaron habilitados los siguientes ingresos:

Popular Sur (11), Popular Norte (08), Preferencial (09 y 10), Platea Baja (04), Platea Alta Kempes (02, 03 y 06) y acceso de prensa (05). Las delegaciones de ambos equipos se alojarán en hoteles de la ciudad y del Gran Córdoba.

En cuanto al partido entre Belgrano y Banfield, se jugará el sábado desde las 22:15 en el Gigante de Alberdi. Para ese encuentro se dispuso la apertura de los siete accesos a las 20:15, con un esquema de seguridad similar al aplicado en el último partido del “Celeste” como local.

En ambos eventos se prevé un despliegue integral que incluirá fuerzas de seguridad, áreas de prevención y control, tránsito y fiscalización, además de dispositivos sanitarios con ambulancias, médicos, paramédicos y rescatistas. También participará la Fuerza Policial Antinarcotráfico con perros K-9 para tareas preventivas.

Las reuniones de coordinación contaron con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de los clubes y organismos vinculados a la seguridad y la organización de espectáculos deportivos.