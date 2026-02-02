Sorpresa de cumpleaños: policías llegaron a su casa para saludar a Priscila

Priscila vivió un cumpleaños distinto y difícil de olvidar. En su día especial, efectivos de la Policía llegaron hasta su casa para cantarle el “feliz cumpleaños” y compartir un momento cargado de emoción con ella y su familia.

La escena fue recibida con sonrisas, abrazos y sorpresa. Priscila mantiene desde muy chica un fuerte vínculo con la institución y sueña con convertirse en policía. Su acercamiento comenzó el 16 de noviembre de 2025, cuando participó del desfile aniversario luciendo un uniforme confeccionado por su mamá, una experiencia que marcó un antes y un después para ella.

Meses más tarde, durante el egreso de suboficiales, recibió una medalla como reconocimiento a su entusiasmo, un gesto que reforzó aún más su ilusión. Para Priscila, el uniforme no es un juego: cada prenda representa un sueño que siente como propio.

En este cumpleaños, la sorpresa se completó con un regalo muy especial: una bicicleta que, para ella, es su primer patrullero, símbolo de una vocación que ya forma parte de su vida cotidiana.