Avanza proyecto para incorporar memoria y prevención del odio en escuelas

La Comisión de Educación de la Legislatura de Córdoba dio despacho favorable a un proyecto de ley que propone incorporar de manera obligatoria contenidos vinculados al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el terrorismo en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia.

La iniciativa, presentada por las legisladoras Ariela Szpanin y Nadia Fernández, modifica la Ley 9.586 y enmarca los nuevos contenidos dentro de una educación en derechos humanos.

El objetivo es fortalecer la memoria histórica, prevenir situaciones de violencia, odio y discriminación, y reafirmar los valores democráticos desde la formación escolar.

Con amplio consenso en la comisión, el proyecto continuará ahora su tratamiento en las comisiones de Seguridad y de Legislación General antes de llegar al recinto.