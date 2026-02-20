Bialet Massé impulsa una nueva campaña de castraciones

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé lanzó una nueva convocatoria para el programa de castraciones destinadas a perros y gatos de la localidad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.

Según informaron desde el municipio, quienes deseen acceder al servicio deberán inscribirse previamente vía WhatsApp al número 3541-743235. Como requisito obligatorio, los vecinos deberán acreditar domicilio en Bialet Massé mediante la presentación de fotocopia del DNI.

Desde la organización se indicó además que, una vez abonado el bono contributivo, se confirmará la fecha asignada para la cirugía. El día del turno, el equipo veterinario realizará una evaluación clínica final para determinar si el animal se encuentra en condiciones óptimas para ser intervenido.

Entre las condiciones establecidas, se recuerda que las mascotas deben gozar de buena salud y ser mayores de seis meses al momento de la cirugía.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas de bienestar animal que la actual gestión municipal 2023–2027 viene desarrollando, buscando controlar la población de animales, prevenir enfermedades y fomentar una convivencia responsable en la comunidad.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la salud pública y el cuidado de los animales, invitando a los vecinos a participar activamente de esta campaña.