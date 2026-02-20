Capilla del Monte extiende el verano con descuentos y beneficios

Capilla del Monte. Bajo el lema “¿Quién dijo que termina el verano?”, la Municipalidad de Capilla del Monte lanzó una nueva propuesta para seguir disfrutando la temporada estival con promociones especiales y beneficios para quienes elijan el destino en las próximas semanas.

La campaña “Veranizate en Capilla” invita a aprovechar el clima serrano, el río y los paisajes emblemáticos de la región con descuentos desde el 30% en estadías, vigentes del 21 de febrero al 20 de marzo. La iniciativa busca extender el movimiento turístico más allá del pico de temporada, alentando escapadas de fin de verano en un entorno natural privilegiado.

Desde el área de Turismo destacaron que la promoción alcanza a alojamientos adheridos y forma parte de una estrategia para dinamizar la economía local, acompañando a prestadores y comerciantes en el cierre de la temporada alta.

Con la postal inconfundible de las sierras como marco, la propuesta combina descanso, naturaleza y promociones especiales, consolidando a Capilla del Monte como uno de los destinos más elegidos del Valle de Punilla.

Los interesados pueden consultar el listado de alojamientos adheridos y obtener más información a través del sitio oficial www.turismocapilla.gob.ar o comunicarse al 3548 614515. También pueden seguir las novedades en las redes sociales de Turismo Capilla.

De esta manera, Capilla del Monte reafirma su invitación: el verano no termina, simplemente cambia de ritmo y se disfruta con más tranquilidad, promociones y paisajes que siguen deslumbrando.